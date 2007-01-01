محافظ سوهاج يناقش موقف عدد من المشروعات مع رؤساء أحياء مركز المنشأة

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن مركز المنشأة، وأحمد أبو همام رئيس مركز ومدينة المنشأة، وممثلي الهيئة العامة للطرق، ومديرية الطرق،والسكة الحديد، والشباب والرياضة، ومديري إدارات التخطيط العمراني، والتنمية، والتفتيش المالي والإداري، والشئون القانونية، والتخطيط" بديوان عام المحافظة.

وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من المشروعات الخدمية التي تهم المواطنين بمركز المنشأة، وآليات إزالة كل المعوقات لإنشاء واستكمال تلك المشروعات بما يحقق مصلحة المواطنين.

وناقش الاجتماع تخصيص قطعة أرض على مساحة 1000 متر مربع بجوار نادي الأهلي بالمنشأة، وذلك لعمل سوق حضري للباعة الجائلين، بالإضافة إلى إنشاء سوق حضاري متكامل يومي بدلا من السوق العشوائي الأسبوع الحالي بوسط المدينة.

فيما سيتم تخصيص مساحة 2000 متر مربع بكازينو المنشاة بجوار مركز الشباب لصالح مديرية الشباب والرياضية؛ لأغراض رياضية.

وناقش الاجتماع كذلك موقف كازينو الدويرات، وموقف مرسى المنشأة ـ الجزيرة المستجدة، وموقف مقلب القمامة البحري بمدخل مدينة المنشاة، وآليات نقله إلى مكان آخر، بالإضافة إلى العمل على تخصيص قطعة أرض للضرائب العقارية، ومكتب بريد المنشاة الرئيسي.

كما تطرق الاجتماع في نهايته لمناقشة تمهيد الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، خاصة تلك التي تشهد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".