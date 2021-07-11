تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة في اليابان بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، الصادرة اليوم الاثنين، تراجع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها باليابان خلال يونيو الماضي بأكثر من التوقعات بعد ارتفاعه في الشهر السابق.



وذكرت الوزارة أن عدد المشروعات الجديدة تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 4.8% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 0.2% فقط بعد ارتفاعه في مايو الماضي بنسبة 3.5% وكان أول ارتفاع له منذ 4 شهور.



كما أظهرت بيانات الوزارة انكماش عدد المشروعات الجديدة في كل الفئات سواء التمليك أو الإيجار أو التي يتم بناؤها بغرض البيع.



وانخفض عدد المشروعات التي بدأ العمل فيها خلال يونيو الماضي إلى ما يعادل 811 ألف وحدة سنويا، مقابل 862 ألف وحدة في مايو الماضي.



في الوقت نفسه، أظهرت البيانات أيضا ارتفاع طلبيات التشييد التي تلقتها أكبر 50 شركة مقاولات في اليابان بنسبة 8.6% سنويا خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 4.2% خلال الشهر السابق.