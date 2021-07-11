قال الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة تعمل منذ فترة طويلة، على أن تكون صديقة للبيئة، وذلك في معرض تعليقه على حصول الجامعة على المركز الأول في مسابقة أفضل جامعة صديقة البيئة، مناصفة مع جامعة القاهرة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن العمل جار لتحقيق هذا الهدف في مختلف المجالات، مثل إدارة المخلفات أو المياه أو الأبحاث العلمية التي تخدم البيئة أو مواجهة التغيرات المناخية.



وأشار إلى أن الجامعة سنّت تشريعات ولوائح تهدف إلى الاستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر

2030.



ولفت إلى أنّ الجامعة لديها 13 مركزا طبيا ومستشفى جامعية، موضحا أن المخلفات الناجمة عنها يتم التخلص منها بشكل آمن، بما يضمن عدم تلويث البيئة بجانب استغلال هذه المخلفات بالشكل الأمثل.



وأكّد أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بملف السلامة المهنية، حيث خصصت الجامعة إدارة تُعنَى بهذا الملف، يتعلق دورها بالعمل على مواجهة المخاطر.



وأمس الأول السبت، أعلن المجلس الأعلى للجامعات، نتائج مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة.



وجاءت جامعتا المنصورة والقاهرة في مقدمة الفائزين، حيث حصدت جامعة المنصورة المركز الأول مناصفة مع جامعة القاهرة التي حققت نفس النقاط، فيما جاءت جامعة عين شمس في المركز الثاني، واحتلت جامعة أسيوط المركز الثالث.



وفازت جامعة بني سويف بجائزة تشجيعية عرفانًا بالجهود المبذولة لتحسين أدائها في مجال الاستدامة البيئية.