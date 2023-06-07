فنان راب فرنسي يلغي حفله في تونس تضمانا مع مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء

أعلن فنان الراب الفرنسي من أصول كونجولية ماتر جيمس، إلغاء حفله المقرر بجزيرة جربة جنوب تونس تضامنا مع أزمة المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وقال جيمس، على حسابه الرسمي بتطبيق "انستجرام"، إنه قرر إلغاء عرضه المقرر يوم 11 أغسطس المقبل في حفل موسيقى الراب بالجزيرة السياحية.

وتواجه السلطات في تونس انتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية من بينها "هيومن رايتس ووتش"، بشأن إبعاد مهاجرين إلى مناطق صحراوية نائية على الحدود الليبية بعد أعمال عنف وقلاقل شهدتها مدينة صفاقس قبل أسابيع.

وكتب الفنان على حسابه :"أطفال ونساء ورجال تم ترحيلهم من تونس إلى ليبيا، يعيشون في أوضاع غير إنسانية، لا يمكنني القدوم إلى تونس يوم 11 أغسطس".

وتابع: "لا أرى أين هي الحلول ولكن هذه المحنة الشديدة لا تحتمل".

ونشر جيمس صورة لوقفة احتجاجية لطالبي لجوء في تونس يحملون لافتتين "نحتاج إلى المساعدة" و"تونس ليست آمنة"،وصورة أخرى لمهاجرين على الشاطئ يطلبون المساعدة.

ولم يصدر تعليق على الفور من منظمي الحفل في جزيرة جربة بشأن إلغاء عرض جيمس.

وتنفي السلطات التونسية ممارسة انتهاكات ممنهجة ضد مهاجرين، وقالت إن "شبكات إجرامية" تعمل على تهيئة ظروف التهجير الى تونس.

وقال وزير الداخلية كمال الفقي إن 80 ألفا ينحدورن من دول أفريقيا جنوب الصحراء يتواجدون في البلاد من بينهم 17 ألفا في صفاقس، أملا في عبور البحر المتوسط إلى الجزر الإيطالية القريبة عبر قوارب لمهربين.