 إسكان النواب: الصناعة تأثرت بالمتغيرات السعرية في تكاليف البناء ما بين 100 إلى 120% - بوابة الشروق
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إسكان النواب: الصناعة تأثرت بالمتغيرات السعرية في تكاليف البناء ما بين 100 إلى 120%

مواد البناء
مواد البناء
شيماء رزق
نشر في: الإثنين 31 يوليه 2023 - 5:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 يوليه 2023 - 5:39 ص
توجه المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، بنصيحة المواطنين بعدم الانخداع بالأسعار والإعلانات، ولكن لابد من النظر إلى مطور عقاري جاد وله تاريخ واقعي في التنفيذ، وذو سمعة جيدة، والالتزام بالمواعيد والتسليم.

وأكد خلال حوار له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن الأسعار ستحتفظ بوضعها الحالي، وستبدأ في الارتفاع لأن مدخلات هذه الصناعة تخضع للعملة الصعبة والأسعار العالمية، وبالتالي كل المتغيرات العالمية التي تشهدها البلاد لها دور مباشر في تحريك هذا السعر.

ولفت إلى أن كل المطورين العقاريين تأثروا بالمتغيرات السعرية في تكاليف البناء ما بين 100 إلى 120%، ولكن هناك عناصر أخرى في الوحدات السكنية متمثلة في الأرض، والمصاريف الخاصة بالبيع والتسويق لم تتأثر بنفس التأثر، منوهًا أنه لا يوجد مطورًا يتمنى زيادة الأسعار لأن الزيادة تجد مقاومة وعدم قدرة من الطرف الآخر «المُشتري».

وأشار إلى أن الغالبية من المواطنين يلجئون لعمليات شراء العقارات؛ من أجل الاستثمار والحفاظ على أموالهم، لأن نسبة الربحية الورقية أكثر بكثير مما دفعه عند الشراء، وبسبب قدرته على امتصاص كل الصدمات الخارجية بما يساعده في الاحتفاظ بقيمة الجنيه.

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