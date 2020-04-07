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انتشرت حالة من الجدل في إيران بشأن صورة تظهر بعض موظفات متجر إلكتروني لبيع الكتب وهن لا يرتدن الحجاب الإلزامي في البلاد، ما دفع قيام السلطات الإيرانية بإيقاف المتجر.

وتقول وزارة الإرشاد الإيرانية، إنها أوقفت عمل شركة "تاجشي" لأنها لم تحصل على ترخيص لمزاولة النشاط التجاري، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وكانت مؤسسات حكومية وشركات نشر عدة تقدمت بشكوى ضد شركة "تاجشي" وألغوا تحميل التطبيق الخاص بها، بعد ظهور صورة لموظفات يعملن لديه دون ارتداء الحجاب.

وأشارت الشركة المالكة للتطبيق، إلى أن الصورة التي ظهرت غير رسمية ونُشرت على الحساب الشخصي لأحد موظفيها.