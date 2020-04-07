بعد مرور ستة أيام على اشتعال حرائق في ريف اللاذقية الشمالي، أكد وزير الزراعة السوري المهندس محمد حسان قطنا، السيطرة على جميع بؤر النار المشتعلة في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية، والتي تجاوز عددها 20 بؤرة، ودخولها مرحلة التبريد والمراقبة.



وقال في حديث لوكالة «سبوتنيك»، اليوم الاثنين، إن انتهاء عمليات الإخماد لا يعني انتهاء الحرائق بشكل كامل.



وأضاف أن إتساع المساحة المحروقة بحاجة لفترة طويلة للتبريد والمراقبة منعاً لتجدد اشتعال النيران، مستنداً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة واشتداد سرعة الرياح من الممكن أن يجعل أي نقطة غير مبردة بشكل كامل نواة لحريق جديد.



وفي هذا الصدد، أشار قطنا إلى أن جميع فرق الإطفاء والآليات لا تزال مرابطة في مواقع الحريق، تجري عمليات التبريد والمراقبة منعاً لتجدد اشتعال النيران، واخمادها فور اندلاعها.



ولفت إلى أن الخطة التي وضعها لمكافحة الحرائق ساهمت بشكل فعّال بسرعة الإنجاز وإخماد الحرائق التي كانت ممتدة على مساحات كبيرة وفي أكثر من موقع.



وأفاد بأن خطة العمل تضمنت تقسيم جبهات النار إلى قطاعات، وتخصيص كل قطاع حسب نوع الحريق والغطاء النباتي وخبرة مدراء الزراعة الذين تم الاستعانة بهم وتخصيصهم بالقطاعات.



وأكد قطنا أنه لا يمكن حالياً حصر المساحات المتضررة جراء الحرائق التي التهمت مساحات كبيرة من الغابات والأحراج في ريف اللاذقية الشمالي.