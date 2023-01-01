حرس الحدود الليبي يواصل إنقاذ مهاجرين تقطعت بهم السبل قرب الحدود التونسية

تتجه دورية لقوات حرس الحدود الليبية في صحراء العسة بمنطقة رأس جدير على الحدود بين ليبيا وتونس لإنقاذ مهاجرين أفارقة تقطعت بهم السبل بعد أن قررت السلطات التونسية إبعادهم من أراضيها على أثر توترات بين سكان ومهاجرين بمدينة صفاقس جنوب البلاد.

يحاول أحد عناصر القوة مساعدة مهاجر سقط مغشيا عليه من جراء الإنهاك والحرارة الشديدة فيسقيه القليل من الماء بينما يجلس مهاجر آخر قرب بئر لتخفيض حرارة جسمه تحت أشعة الشمس المحرقة، فهما بين كثيرين قطعوا الرحلة عبر الحدود بين البلدين سيرا على الأقدام ليواجهوا مصيرا مجهولا في غياب الجهود لحل الأزمة.

وقال المهاجر السوداني نور الدين داود "نحن الحكومة التونسية أوصلونا إلى هنا وأخذوا منا الماء وطلبوا منا أن نمشي وأبلغونا اذهبوا للحكومة الليبية".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قررت تونس ترحيل مئات المهاجرين في حافلات إلى الحدود شرقا مع ليبيا وغربا مع الجزائر وذلك بعد أعمال عنف بين مهاجرين أفارقة ومواطنين تونسيين شهدتها مدينة صفاقس وأسفرت عن مقتل مواطن.

وقال محمد عيسى وهو مهاجر سوداني "نحن تم إنقاذنا وهناك شخص سنغالي سقط مغشيا عليه ولم نستطع مساعدته وذهبوا (عناصر حرس الحدود) لإحضاره، وهناك نساء من نيجيريا. الجيش التونسي اخذ منا الماء. وضعونا في الآليات وأرسلونا إلى ليبيا".

وأشار علي والي الناطق باسم الكتيبة 19 بقوات حرس الحدود إلى أن أعداد المهاجرين والاطفال والنساء الذين تم رصدهم منذ بداية الأزمة وصلت إلى "سبعين من النساء والأطفال والذكور نقوم بإرجاعهم إلى الحد الفاصل بين ليبيا وتونس".

وأعلنت السلطات الليبية قبل أيام العثور على جثث خمسة مهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة لقوا حتفهم في منطقة الحدود مع تونس.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الانسان في ليبيا قد أفادت في وقت سابق هذا الشهر بأن السلطات الليبية أنقذت نحو 360 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء بعدما نقلتهم الشرطة التونسية بالقوة إلى مناطق نائية على الحدود بين البلدين وتركتهم فيها.