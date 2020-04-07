الشرطة الألمانية: زيادة الإقبال على وسائل النقل العام لم تؤد إلى مزيد من الجرائم

لم تؤد الزيادة في أعداد ركاب وسائل النقل العام بعد تطبيق تذكرة نقل مخفضة جديدة في ألمانيا إلى زيادة كبيرة في الجريمة على متن الحافلات والقطارات، بحسب تقديرات الشرطة الاتحادية الألمانية.



وقال رئيس نقابة الشرطة الاتحادية الألمانية، أندرياس روسكوبف، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "معدل الجريمة والأمور التي تستوجب استدعاء الشرطة أو أمن شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" لم تزد كثيرا.. نحن في الواقع راضون جدا عن الوضع".



وذكر روسكوف أنه بعد ثلاثة أشهر من تطبيق التخفيض حيز التنفيذ، أصبح برنامج التذاكر المخفضة إيجابيا إلى حد كبير، مضيفا أنه من المهم أيضا الإشارة إلى أن التذاكر المخفضة تُستخدم بشكل أساسي من قبل موظفين ركاب وأعداد أكبر من كبار السن، "الذين يفضلون بالفعل السفر على متن قطارات للقيام برحلات".



وتتيح "تذكرة ألمانيا"، التي أصبحت متاحة منذ الأول من مايو الماضي، لحاملي التذكرة السفر في جميع أنحاء البلاد على جميع وسائل النقل المحلية والإقليمية مقابل 49 يورو شهريا.



ووفقا لاتحاد شركات النقل الألمانية (VDV)، استخدم التذكرة حوالي 9.6 مليون مسافر الشهر الماضي حتى 20 يونيو الماضي.



ويتوقع الاتحاد أن يستخدم التذكرة في المستقبل نحو 17 مليون شخص، خاصة بمجرد أن تبدأ الشركات في تقديم تذاكر مدعومة للموظفين كما فعلت في الماضي بموجب مخطط مختلف.



وقال هيلموت ديدي، المدير التنفيذي لاتحاد المدن الألمانية، في تصريحيات لـ"راينيشه بوست" إن "تذكرة ألمانيا" مؤمنة ماليا فقط لهذا العام حتى الآن، مطالبا الحكومة الاتحادية والولايات بالالتزام "بمواصلة تغطية التكاليف الإضافية للتذكرة، والتي تتجاوز 3 مليارات يورو".