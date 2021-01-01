هاجر الأولى على الثانوية العامة مكفوفين: جدتي ساعدتني وأتمني دخول كلية ألسن ألماني

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قالت هاجر أحمد إبراهيم، أولي الثانوية العامة مكفوفين، إنها لم تتوقع إطلاقا أن تكون من أوائل الثانوية العامة.

وأكدت هاجر أنها تريد أن تلتحق بكلية السن ألماني، قائلة: "مكنتش باخد دروس غير بس في مادتين الإنجليزي والألماني المواد التانية بذكرها لوحدي.. جدتي دايما بتساعدني دايما لأني قاعدة معاها بشكل دائم، وعيلتي كلها بتشجعني"

ووجت هاجر نصيحة للطلاب المكفوفين أن يعتمدوا على الكتب ويركزوا على الحاجات اللي بين السطور لأنها دي بتيجي فيها الأسئلة بتاعتنا غير الباقيين وبقولهم ربنا معاكم.

وكشفت هاجر، انها كفيفة منذ الصغر حيث إنها ولدت بمرض المياه زرقاء ومع الوقت فقدت البصر.