الأكاديمية العربية للتكنولوجيا: نستهدف السياحة العلاجية من خلال فرع العلمين الجديدة

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إنه تم إنشاء أكبر مستشفى لطب الأسنان في مدينة العلمين وتعمل بكامل طاقتها، مؤكدًا أن الأكاديمية تستهدف السياحة العلاجية وتقديم خدمة طبية جيدة للسياح القادمين للمدينة.

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن كلية الطب نموذج لكليات الطب الحديثة، هذا إلى جانب تشييد المستشفى الخاصة بفرع الأكاديمية داخل مدينة العالمين الجديدة، ليتم افتتاح العيادات الخارجية لخدمة أهالي المنطقة وتعليم الطلاب.

وأشار إلى أن كلية طب الأسنان التابعة لأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، تستقبل أكثر من 150 مريضًا يوميًا، منوهًا أن هناك مرضى يأتون من القاهرة خصيصًا، بناءً على السمعة التي اكتسبتها عيادات الأسنان التابعة للأكاديمية.

ولفت إلى أن مدينة العلمين ليست مقتصرة على الأبراج الموجودة على الساحل، ولكن ترعة الحمام أصبحت تمتد خلف مدينة العلمين لتصل إلى الضبعة؛ لري واستصلاح أكثر من 360 ألف فدان، ليصبح هناك ظهير زراعي لمنطقة العلمين، بالإضافة إلى ان المنطقة ستشهد إقامة صناعات زراعية وبتروكيماوية.

ونوه أن مصر لديها نسبة كبيرة من الشباب وله قدرات مميزة، ولكن بحاجة إلى مزيد من التعلم وتوفير الفرصة له، ليصل إلى أماكن ومراكز متقدمة عالميًا، منوهًا أن الأكاديمية بها العديد من التجارب الناجحة بين طلابها داخل مصر وخارجها، وسيتم تكريمهم في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.