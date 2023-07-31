دبلوماسي روسي: 20 دولة ورابطة قدمت مبادرات لتسوية أزمة أوكرانيا سلميا

أفاد مدير القسم الثاني لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية أليكسي بوليشيوك، بأن هناك نحو 20 دولة ورابطة دولية، قدمت بالفعل مبادرات حول التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية.



وقال في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، اليوم الاثنين، إن روسيا تقدر رغبة الأصدقاء من دول الجنوب العالمي في المساهمة بإيجاد طريقة سياسية ودبلوماسية للخروج من الأزمة الأوكرانية.



وأضاف: «هناك نحو 20 دولة ورابطة، قدمت بالفعل مثل هذه المبادرة، بما في ذلك في المقام الأول، الصين والبرازيل، وبالطبع البلدان الأفريقية. لقد قدم الكثيرون مقترحات ذات طابع إنساني، ونرى الرغبة الصادقة لهذه الدول في المساهمة بتحقيق سلام عادل ومستدام».



وذكر أن روسيا تقدر رغبة الأصدقاء من دول الجنوب العالمي، للمساهمة السياسية والدبلوماسية للخروج من الأزمة الأوكرانية.



وتابع: «من الجيد أن يرغب شركاؤنا في الوصول إلى جوهر المشاكل الحالية، لفهم الأسباب الكامنة التي أدت إليها. أسباب الأحداث التي قوضت بنية الأمن الأوروبي والعالمي، لسنوات عديدة».



وصرح الدبلوماسي الروسي: «هناك العديد من الأحكام العقلانية في مقترحات بلدان الجنوب التي نؤيدها، من بينها الالتزام بالقانون الدولي، ورفض عقلية الحرب الباردة، وعدم جواز فرض عقوبات أحادية الجانب، وضرورة عدم تجزئة الأمن».



ووفقا له، فإن الجانب الروسي يشاطر هذه الدول اقتناعه بأن النتيجة الرئيسية لعملية التفاوض، يجب أن تكون إحلال السلام في أوروبا، واستعادة التعاون الروسي - الأوكراني، وإنشاء نظام أمني جديد، وتشكيل علاقات غير تصادمية بين روسيا والناتو.