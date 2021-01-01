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سعد سمير: رمضان صبحي يحب الأهلي جدا

عمرو فهمي
نشر في: الإثنين 31 يوليه 2023 - 3:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 يوليه 2023 - 3:03 ص

يرى سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، إن رمضان صبحي مهاجم بيراميدز، من أهم اللاعبين في الكرة المصرية خلال الفترة الحالية.

وقال سمير في تصريحات تليفزيونية: «رمضان صبحي من أهم اللاعبين في مصر حاليًا، ويملك إمكانيات فنية كبيرة وشخصيته قوية».

وأضاف: «من معرفتي بيه فهو يحب النادي الأهلي جدًا، وخلال فترة تواجده بالدوري الإنجليزي كان حريصًا على الاطمئنان على زملائه بالأهلي وأخبار الفريق».

وتابع سمير: «قرار عودة صبحي إلى الأهلي كان برغبة منه، ولا أعلم شيئا عن قرار انتقاله إلى بيراميدز».

وأتم: «صبحي لم يأخذ رأيي في مسألة انتقاله إلى بيراميدز، ولكنه لاعب مهم وأتمنى له التوفيق في مسيرته». 


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