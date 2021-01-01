سعد سمير: رمضان صبحي يحب الأهلي جدا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يرى سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، إن رمضان صبحي مهاجم بيراميدز، من أهم اللاعبين في الكرة المصرية خلال الفترة الحالية.

وقال سمير في تصريحات تليفزيونية: «رمضان صبحي من أهم اللاعبين في مصر حاليًا، ويملك إمكانيات فنية كبيرة وشخصيته قوية».

وأضاف: «من معرفتي بيه فهو يحب النادي الأهلي جدًا، وخلال فترة تواجده بالدوري الإنجليزي كان حريصًا على الاطمئنان على زملائه بالأهلي وأخبار الفريق».

وتابع سمير: «قرار عودة صبحي إلى الأهلي كان برغبة منه، ولا أعلم شيئا عن قرار انتقاله إلى بيراميدز».

وأتم: «صبحي لم يأخذ رأيي في مسألة انتقاله إلى بيراميدز، ولكنه لاعب مهم وأتمنى له التوفيق في مسيرته».