محافظ الإسكندرية يشهد فعالية «طاقة بلا إعاقة» لذوي الهمم

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية انطلاق فعالية «طاقة بلا إعاقة» لذوي الهمم والمقامة بمكتبة الإسكندرية والذي تنظمه أمانة ذوي الهمم، بقطاع المنتزه التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

أكد «الشريف» أن بداية الاهتمام بذوي الهمم جاءت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهاته بهذا الشأن تم إصدار قرار بمنع التراخيص للعقارات والمنشآت الجديدة إلا بعد توافر منحدرات تصلح لتحرك الكراسي المتحركة في الرسوم الهندسية، بالإضافة إلى تخصيص شاطئ بمساحة كبيرة لذوى الهمم بالمجان مجهز بممشى يمكن أصحاب الكراسي المتحركة من النزول للبحر، وبعدها أضفنا خدمة جديدة على شاطئ ذوي الهمم وهي تجهيز جزء لأبنائنا المكفوفين ليتمكنوا من النزول إلى البحر دون مساعدة ذويهم، فضلا عن تخصيص 2 كابينة لذوي الهمم بشاطئ استانلي.

وأضاف محافظ الأسكندرية أنه تم إصدار 25 ألف و556 كارنية خدمات متكاملة لذوي الهمم منذ بدء منظومة الخدمات المتكاملة في عام 2019 حتى يوليو 2023، لافتا بأنه تم افتتاح حديقتان لذوي الهمم في مركز شباب النصر والأخرى في مركز شباب الأنفوشي، وهما الأولى من نوعمها على مصر والشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه تم إصدار قرار بأن يستقل ذوي الهمم وذويهم أتوبيسات النقل العام بالمجان.

وأثنى «الشريف» على الدور الكبير والفعال للكنائس في دعم ذوي الهمم والاهتمام بهم والعمل على دمجهم في المجتمع وتوفير كافة سبل الرعاية لهم، مؤكدا أنه على أتم الإستعداد لتقديم كامل الدعم لأي أفكار تخدم أبنائنا من ذوي الهمم وتشجع دمجهم في المجتمع.

وتضمنت فعاليات الحفل تكريم نحو 70 خادما من خدام ذوي الهمم، بالإضافة إلى العديد من العروض الفنية المقدمة من ذوي الهمم واستعراض للمهارات الفردية للمتميزيين منهم رياضيًا وفنيا وثقافيا، وكذلك تخريج دفعة من الشباب المؤهلين للتعامل مع ذوي الهمم والمرضى وكبار السن وكذلك الصم والبكم والأطفال.