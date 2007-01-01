وزيرا الدفاع السعودي والياباني يبحثان التعاون العسكري

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بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز مع نظيره الياباني ياسوكازو هامادا، اليوم الاثنين، "التعاون العسكري والدفاعي" بين البلدين.

وقال بيان رسمي اليوم إن الأمير خالد التقى خلال زيارته إلى اليابان الوزير هامادا.

وقال الأمير خالد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "سعدت خلال زيارتي لليابان، بلقاء وزير الدفاع الياباني ، واستعرضنا علاقات الصداقة التي تجمع بلدينا".

وأضاف: "بحثنا أوجه التعاون المشترك في المجال العسكري والدفاعي، وناقشنا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها".