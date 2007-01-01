في واقعة تعنيف جديدة ضحيتها فتاة عراقية، أقدم أب على تقييد ابنته الشابة بسلاسل حديدية وحبسها لمدة شهر، ما دفع القوات الأمنية في البلاد للتحرك وتحرير الفتاة.



وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورٌ تظهر تحرير الشرطة في في محافظة كركوك، شابة سَجَنها والدها داخل منزله لنحو 30 يومًا.



من جانبه، أكد ضابط كبير في شرطة كركوك، شرط عدم ذكر اسمه، صحّة الصور المتداولة، وقال إن الشرطة المحلية تلقت معلومات مؤكدة عن قيام أب بسجن ابنته داخل منزله وتقييد قدميها ويديها بالأقفال منذ شهر تقريبًا، لأسباب وصفها بـ«العائلية»، وفق وسائل إعلام عراقية.



وأضاف المصدر أن الشرطة توجهت إلى عنوان الواقعة على الفور، وفكّت قيود الشابة باستخدام جهاز لقطع الحديد ونقلتها إلى مديرية شرطة كركوك.



وتم اعتقال والد الشابة «المعنفة»، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإرسال أوراقه إلى المحكمة للنظر فيها.



وكانت منظمات حقوقية عراقية أكدت تسجيل معدلات غير مسبوقة للعنف الأسري في عموم البلاد، استهدفت النساء والأطفال وكبار السن، وقد زادت عن 15 ألف حالة في العام الواحد، الأمر الذي يدفع باتجاه محاولة تمرير القانون الذي صوت على مسودته مجلس الوزراء صيف عام 2020، إلا أن البرلمان لم يتمكن من تمريره حتى الآن.



وفي يناير الماضي، كشفت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان العراقي، سعيها لتمرير قانون مناهضة العنف الأسري، وأجرت اجتماعات عدة مع منظمات للمجتمع المدني بحثت خلالها القانون وإمكانية صياغته بشكل مقبول وعرضه على التصويت.