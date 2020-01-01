الرئيس التركي يلتقي وزير خارجية أذربيجان لبحث قضايا التجارة والطاقة والنقل

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التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، جيهون بيراموف وزير خارجية أذربيجان الذي يزور تركيا حاليا.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها عملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، إلى جانب قضايا التجارة والطاقة والنقل.

وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أكد الرئيس أردوغان، خلال اللقاء، على ضرورة استمرار الجهود الرامية لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى الهدف المنشود 15 مليار دولار.

وحول تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، لفت أردوغان إلى أهمية تسريع افتتاح ممر زنغزور (بين أذربيجان وتركيا مرورا بأرمينيا) وإبرام اتفاق سلام شامل في أسرع وقت ممكن.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربين بشأن إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الطرفين، آخرها في عام 2020، انتهت بوقف لإطلاق النار.