جريميو ينجو من الهزيمة أمام جوياس في الدوري البرازيلي

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أفلت فريق جريميو من الهزيمة أمام جوياس وتعادل معه 1 / 1 مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينتش) في ختام المرحلة السابعة عشر من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وافتتح ماتيوس التسجيل لجوياس في الدقيقة 77 لكن أندري خطف هدف التعادل لجريميو في الثواني الأخيرة من المباراة.

وارتفع رصيد جريميو بذلك إلى 30 نقطة في المركز الرابع، وتتبقى له مباراة مؤجلة، كما ارتفع رصيد جوياس إلى 16 نقطة في المركز السادس عشر.

وتفتتح منافسات المرحلة الثامنة عشر مساء السبت المقبل بلقاء سانتوس مع أتلتيكو باراناينسي وجوياس مع فورتاليزا وإنترناسيونال مع كورينثيانز وفلومينينسي مع بالميراس.