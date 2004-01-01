قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس عبارة عن مؤسسة مستقلة بموجب قانون إنشائه الصادر عام 2004، والمُعدَّل في 2017.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنّ لجنة الاعتماد في جنيف التي تقيّم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أعطت المجلس «مرتبة أ».

وأوضحت أن المجلس يحظى بهذه المرتبة منذ إنشائه، لافتة إلى أنّ كل المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان يجب أن تكون منشأة وفقا لمعايير دولية، وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993.

ونوهت بأن المجلس استوفى بالفعل معايير القرار الأممي، كما يتم إجراء مراجعة دورية للتأكُّد من استيفاء هذه المعايير، التي تشمل الاستقلال المالي والإداري، وأن يكون المجلس فعالا.

وأكّدت أن المجلس لديه منظومة شكاوى تعمل ليلا ونهارا وبشكل إنساني لتلقي أي شكاوى أو مناشدات، مشددة على بذل أقصى الجهود لضمان تحقيق الاستقلالية.