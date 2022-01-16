رجل وطفلة يعانيان من أزمات قلبية جراء حادث بمتنزه مائي في فرنسا

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جرى نقل شخصين إلى المستشفي إثر تعرضهما لأزمات قلبية بعد حادث في متنزه مائي جنوبي فرنسا.

وقالت فرقة الإطفاء المحلية يوم الأحد إن رجلا وطفلة ،3 أعوام، كانا فوق هيكل مطاطي ضخم قابل للنفخ حملتهما الرياح ودفعت بهما بعيدا.

وقام رجال الإنقاذ بإنعاش الفتاة والرجل البالغ من العمر 35 عاما، وتم نقلهما بمروحية إلى مستشفيات في مرسيليا.

ووقع الحادث في متنزه مائي في سان ماكسيمين لا سانت بوم شرق مرسيليا.

ويعلن المتنزه عن العديد من وسائل الترفيه القابلة للنفخ، بما في ذلك الزلاجات. ووفقا لبوابة فرانس إنفو الإخبارية الفرنسية، فإن الهيكل القابل للنفخ الذي يبلغ ارتفاعه 20 مترا حلق إلى ارتفاع حوالي 50 مترا.