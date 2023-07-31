 الاثنين 31 يوليو 2023.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 3.7 مليار جنيه اليوم - بوابة الشروق
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الاثنين 31 يوليو 2023.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 3.7 مليار جنيه اليوم

محمد عصام
نشر في: الإثنين 31 يوليه 2023 - 11:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 يوليه 2023 - 11:39 ص

أعلن البنك المركزي المصري عن طرح سندات خزانه ذات عائد ثابت بالجنيه المصري بقيمة إجمالية 3.750 مليار جنيه.

ووفقا للموقع البنك المركزي الطرح سيكون موزع على أجال 3 سنوات بقيمة 3.500 مليار جنيه، وآجال 5 سنوات بقيمة 250 مليون جنيه.


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