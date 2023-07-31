الأكثر قراءة
مصرع نجل حسن يوسف وشمس البارودي غرقا في الساحل الشمالي
أول تعليق من اتحاد الطائرة على الحكم لصالح الأهلي في قضية مريم مصطفى
وزارة الرياضة تعلن تعديل موعد مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر
الموسيقيين: الوحدة التكنولوجية لتدارك خطأ حفل «سكوت».. وطارق الشناوي: هتتحول لمخبرين
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك.. من يستحق لقب أفضل مدير فني في الدوري المصري الممتاز 2022-2023؟
مارسيل كولر - الأهلي
خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك
علي ماهر - فيوتشر
جايمي باتشيكو - بيراميدز
شوقي غريب - المقاولون العرب
النتـائـج
تصويت
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح سندات خزانه ذات عائد ثابت بالجنيه المصري بقيمة إجمالية 3.750 مليار جنيه.
ووفقا للموقع البنك المركزي الطرح سيكون موزع على أجال 3 سنوات بقيمة 3.500 مليار جنيه، وآجال 5 سنوات بقيمة 250 مليون جنيه.