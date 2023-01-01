أوقاف الإسكندرية توجه بترشيد استهلاك الكهرباء

وجه الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة في هذه المرحلة الذي يمر بها العالم بأثره وحفاظا على المال العام ولتقديم الخدمة في حدود الضرورة المجتمعية.

وأكد عبد الرازق في بيان اليوم الإثنين، على ضرورة المتابعة الميدانية لكافة الأنشطة بالمساجد والتأكد من تواجد العاملين بها في أوقات عملهم مؤكدا أن المساجد والمنابر خطاً أحمر ولا يسمح لغير المختصين باعتلاءها.

وفي إطار التشجيع والتحفيز للعناصر المتميزة إداريا والمخلصة في عملها، كرم خلال اجتماعه برؤساء القطاعات كلا من عبده نجم بقطاع الموارد البشرية بإدارة شرق والسيد إبراهيم الموارد البشرية بإدارة الرمل وذلك بجائزة تقديرية وتخصيص مكافأة مالية تشجيعاً للآخرين.