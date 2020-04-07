أطباء يحذرون من التداعيات الصحية طويلة المدى بعد زلزال تركيا

بعد مرور أكثر من نصف عام على وقوع الزلازل المدمرة في جنوب تركيا، حذرت الرابطة الطبية في المنطقة من الأضرار الصحية طويلة المدي.

وكان زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر قد ضرب جنوب شرق تركيا في السادس من فبراير الماضي، مما تسبب في حدوث دمار واسع النطاق.

وأعقبت الزلزال سلسلة من الهزات الارتدادية العنيفة. وقد أودى الزلزال بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح الملايين.

والآن بعد إزالة آثار الدمار، مازالت المشاكل الصحية طويلة المدى مستمرة، وفقا لما قاله صلاح الدين مينتس رئيس الرابطة الطبية في مدينة أضنة بجنوب تركيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا). وأضاف أن النساء والأطفال الصغار معرضون للخطر بصورة خاصة.

ويشار إلى أن هناك نقصا في التغذية المتوازنة، مما يؤدي لإصابة الأطفال باضطرابات النمو. كما تواجه النساء الحوامل خطورة أيضا.

وقال "تم تسجيل عدد كبير من حالات الولادات المبكرة والاجهاض في المنطقة". وأضاف أنه كان يجب إجراء عمليات صعبة في أضنة، كما أن المستشفيات كانت مكتظة بالفعل بالمرضى.

كما رصد الأطباء في المنطقة التركية زيادة في معدلات الاكتئاب.

كما اتهم السلطات بالتخلص من ركام المباني المنهارة بصورة غير مناسبة. وقال إنهم لا يعلمون ما إذا كان الركام يحتوى على مواد سامة مثل الاسبستوس وما إذا كان يمكن أن تتسرب إلى المياه الجوفية. وأضاف أن عدم معرفة هذه الأمور يمثل مشكلة كبيرة.