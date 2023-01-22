اليابان تعجز عن تحقيق أهداف إجازة الأبوة برغم تزايد الأعداد

أخفقت اليابان، في تحقيق أهداف إجازة الأبوة التي حددها رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، حتى على الرغم من وجود نسبة مئوية قياسية من الآباء الذين حصلوا على إجازات للبقاء مع أطفالهم الرضع العام الماضي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه وفقا لدراسة نشرتها وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليوم الاثنين، حصل 17.1% من الرجال الذين وضعت زوجاتهم في الفترة بين أكتوبر عام 2021 وسبتمبر عام 2022، على إجازة أبوة، بارتفاع أكثر من 3 نقاط مئوية عن العام السابق.

وحصلت أكثر قليلا من 80% من السيدات على إجازة أمومة، بتراجع طفيف عن العام الماضي.

وكان كيشيدا، قد دق ناقوس الخطر بشأن شيخوخة المجتمع، وقال إن المجتمع يخاطر بفقدان قدرته على العمل.

وأظهرت دراسة، صدرت الأسبوع الماضي أن عدد السكان اليابانيين، قد تراجع في كل مقاطعات البلاد السبع والأربعين للمرة الأولى منذ بدء رصد البيانات بشكل كامل.