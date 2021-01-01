لانوس يفوز على باراكاس سنترال بثنائية في الدوري الأرجنتيني

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فاز لانوس على باراكاس سنترال 2 /صفر، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الأرجنتيني.

وتقدم بيدرو دي لا فيجا لفريق لانوس في الدقيقة 40، قبل أن يضيف فرانكو ترويانسكي الهدف الثاني في الدقيقة 60.

ورفع لانوس رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد باراكاس سنترال عند 35 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز أرسنال سارانداي على ضيفه كولون 2 / صفر.

وتقدم أرسنال عن طريق هدف عكسي سجله باولو جولتز لاعب كولون في الدقيقة 36، قبل أن يضيف فاكوندو بونس الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع أرسنال رصيده إلى 22 نقطة في المركز 28 والأخير، فيما تجمد رصيد كولون عند 25 نقطة في المركز 26.