 الهند: إصابة صبى في انفجار قنبلة في ولاية البنجال الغربية وحزبان يتبادلان الاتهامات - بوابة الشروق
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الهند: إصابة صبى في انفجار قنبلة في ولاية البنجال الغربية وحزبان يتبادلان الاتهامات

د ب أ
نشر في: الإثنين 31 يوليه 2023 - 12:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 يوليه 2023 - 12:24 ص

أصيب صبى إثر انفجار قنبلة بدائية الصنع في منطقة "شمال 24 بارجاناس" في ولاية البنغال الغربية اليوم الأحد، حيث تبادل حزب بهاراتيا جاناتا المعارض وحزب مؤتمر ترينامول الحاكم الاتهامات بتخزين متفجرات.

ونقلت وكالة أنباء "برس تراست اوف انديا" عن مسؤول قوله إن الصبى / 9سنوات / أصيب بجروح خطيرة في يده عندما عثر على قنبلة في حقل بالقرب من منزله في بلدة "باسيرهات" واعتقد أنها كرة. وأشار إلى أن القنبلة انفجرت عندما بدأ الصبى يلعب بها.

وأوضح المسؤول إنه تم نقل الصبى إلى مستشفى في باسيرهات ولكن تم تحويله إلى مستشفى آخر في كلكاتا بعدما ساءت حالته.

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