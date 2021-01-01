محمد رمضان: احترم الصحافة التي تبذل مجهودا لإبراز النجوم المصرية في أجمل صورة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقيم مساء أمس مؤتمرا صحفيا لفيلم علي الزيرو بعد العرض الخاص للعمل بحضور جميع الصناع للحديث عن الصعوبات التي واجهت فريق العمل.

وقال محمد رمضان عقد مؤتمر صحفي بعد الفيلم يعد احتراما للصحافة المصرية والمجهودات التي تبذلها دائما لإبراز النجوم المصرية في أجمل صورة أمام الوطن العربي بأكمله.

وأضاف رمضان أن الصحافة هي مرآة الفنان وتظهر إيجابياته وسلبياته، ويتعلم منه الممثل الكثير ويحاول أن يثبت دائما انه يستحق ثقتهم ويقدم أعمالا تنال إعجابهم.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي وشريف الدسوقي، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل واستوديوهات فوكس.