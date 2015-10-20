اعتادت سالي خلال الأعوام الماضية السفر من دمشق إلى المدن الساحلية السورية وقضاء يومين أو ثلاثة مع عائلتها في أحد المنتجعات البحرية، إلا أن مشروع الإجازة الصيفية هذا العام بات خارج حساباتها.

تشير سالي ذات الثلاثين عاما إلى أن الذهاب للبحر أصبح "للأغنياء فقط" نظرا للمبالغ التي باتت تطلبها الشاليهات والشواطئ في المناطق الساحلية، حتى الشعبية منها.

وتقول "مهما كانت الخيارات معقولة وبعيدة عن المنتجعات الفاخرة، فإن أقل تكلفة لتمضية يومين على الساحل بالنسبة للعائلة الواحدة تقدر بنحو مليوني ليرة سورية (نحو 150 دولارا) ، وأنا أحتاج إلى سنة كاملة لتوفير هذا المبلغ".

وهي تعتقد أن اللجوء إلى المسابح الداخلية أوفر بكثير، رغم أن أسعارها ارتفعت أيضا.

فمع تدهور الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد، اقتصرت السياحة في سوريا على فئة قليلة ميسورة ماديا، بينما الفئة الأكبر تكابد لتأمين قوت يومها وتعجز عن تحمل تكاليف الشاليهات الباهظة.

ووصلت كلفة إقامة العائلة لليلة واحدة على الشواطئ السورية مليون ليرة كحد أدنى، أي ما يعادل أكثر من عشرة أضعاف راتب الموظف الحكومي.

وكانت السياحة الداخلية قبل الحرب تشكل جزءا حيويا من حركة السياحة، وكانت المنتجعات الشاطئية أو الجبلية مقصدا للعائلات السورية من كل المحافظات.

* نفس التكلفة

سامر الذي يعمل مديرا لإحدى الشركات المختصة بالتسويق في مدينة حمص يقول إن بإمكان أي شخص السفر إلى الإمارات لمدة شهرين بتكلفة مليوني ليرة لتأشيرة الدخول، أي بنفس تكلفة السياحة في سوريا لبضعة أيام.

ويضيف أن أسعار دخول المنشآت السياحية في سوريا "غير منطقية" وأغلى من دول الجوار، "بل أغلى من بعض الأماكن في الدول الأوروبية". وتحدث أيضا عن الغلاء في المطاعم، إضافة إلى عبء تكلفة الانتقال بسبب ارتفاع سعر البنزين.

نفس الرأي يبديه أبو محمد، وهو أب لأربعة أطفال ويقيم في حي الدويلعة بوسط دمشق. قال "في السابق كان أشد الناس فقرا بالعاصمة يتمكنون من السفر إلى أرياف المحافظات القريبة، أو إلى الأراضي الزراعية التي تحوي أنهارا وسهولا، ويجلبون معهم لوازم الرحلة من المنزل كالمأكولات والمشروبات. إلا أن صعوبات التنقل بين الريف والحضر جراء ارتفاع تكاليف الوقود جعلت هذا الخيار غير متاح في ظل الظروف المادية الصعبة".

أما محمد، وهو موظف حكومي في دمشق يعمل بعد الدوام على سيارة أجرة، فيقول "لولا الفيسبوك ما قدرت أميّز الساحل من الداخل".

ويضيف "نشكر الله على نعمة وسائل التواصل الاجتماعي لأنها تمكننا من مشاهدة الأماكن السياحية بالصور ونحن لا نقدر على نفقات الدخول إليها".

وبنبرة ساخرة يقول إنه يمتلك حوض استحمام (بانيو) في منزله، ويعتبره هو وأفراد أسرته سياحة شعبية، يتناوبون عليه عند توفر المياه، من دون أن يدفعوا ليرة واحدة.

ويتابع "إذا أردنا البعزقة.. نلجأ إلى سطح البيت ونحتفل بجلسة شواء تكون فيها حاسة الشم أقوى من حاسة التذوق. كل شي غالي، ما وقفت على شمة الهوا".

وأشار برنامج الأغذية العالمي في فبرايرشباط الماضي إلى أن 70% من السوريين قد لا يتمكنون في المدى المنظور من توفير الغذاء لعائلاتهم، وإلى أن هناك 12 مليونا لا يعرفون من أين ستأتي وجبة طعامهم التالية.

* وزير السياحة

خلال الأعوام الماضية، ركّزت وزارة السياحة السورية جهودها على تنشيط حركة السياحة الداخلية والشعبية وتشجيع الاستثمارات والاهتمام بالتدريب والتأهيل لرفد القطاع بكوادر مؤهلة ومدرّبة تسهم في مرحلة إعادة الإعمار.

وفي حديث لوكالة أنباء العالم العربي، أكد وزير السياحة رامي مارتيني أن أسعار الأماكن السياحية والفندقية في سوريا مرتفعة وتحديدا على الساحل السوري "حتى أن أسعار المطاعم طالها الغلاء الفاحش أيضا نتيجة التضخم المرتبط أساسا بالعقوبات الغربية المفروضة على البلاد والتي أثرت على كل القطاعات والمواطنين".

وأشار مارتيني إلى أن الحكومة السورية كلفت وزارة السياحة بتأسيس مواقع للسياحة الشعبية مثل الشواطئ المفتوحة والشاليهات منخفضة الأسعار والتكاليف، مشيرا إلى وجود تسعة مشاريع من هذا النوع كشاطئ الكرنك في طرطوس، وهو من أكبر الشواطئ الشعبية في سوريا والشرق الأوسط بحسب تعبيره.

وأضاف أنه سيتم افتتاح فندق مخصص للسياحة الشعبية في منطقة وادي قنديل في اللاذقية خلال الشهر القادم، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في مدينة بانياس الساحلية. ونوّه كذلك إلى افتتاح الوزارة متنزها شعبيا في القنيطرة تشجيعا للسياحة الداخلية.

وقال وزير السياحة إنه تم وضع إعلانات عن مزادات في شاطئ حميميم مع وجود دفاتر شروط للمستثمر السوري تخفض عليه تكاليف الاستثمار مقابل وضع تسعيرة محددة رخيصة مثل خدمات النجمة الواحدة أو الاثنتين "حيث نحدد له الأسعار بشكل مسبق ليكون مخصصا للسياحة الشعبية".

وأضاف أن الوازرة ستفتتح مشروعا من هذا النوع بعد أيام قليلة، ولفت إلى إن مجالس المدن لديها حدائق ومتنزهات لكنها غير كافية لاستيعاب أعداد المواطنين الراغبين بارتيادها لذلك وضعت الوزارة بعض الخطط لمعالجة هذا الأمر.

واستطرد قائلا "خلال سنتين قد نكون قادرين على تلبية القطاع الأكبر من السياحة الشعبية، سواء للارتياد لليوم الواحد أو لليلتين وثلاث ليال في الساحل السوري بأسعار مخفضة، لأن أسعار الفنادق مرتفعة فعلا نتيجة كل الظروف التي يمر بها البلد".

* "الجيب مثقوب"

ماري إلياس سيدة أربعينية تعمل في أحد صالونات تصفيف الشعر بمدينة طرطوس. تستفزها بشدة العبارة الشهيرة "تشجيعا للمواطنين على السياحة الداخلية" عند إعلان افتتاح منشأة سياحية بأسعار مخفضة، وتتساءل "أي سياحة هذه التي يجرؤ عليها المواطن السوري وراتبه لا يكفي لتأمين لقمة الخبز؟".

وتقول "يجب أن تعلموا أن جيب المواطن مثقوب وأن ما تسعون إليه بإقامة منشآت شعبية بأسعار مخفضة لتشجيعه على السياحة هو آخر أولوياته. حسّنوا الدخل حتى يتمكن المواطن من الوصول إلى هذه المشاريع أو استبدلوا تعبير السياحة الشعبية بتعبير السياحة البرجوازية واتركوا المواطن بهمّه".

وبالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الاصطياف بالمناطق الساحلية، تشهد النشاطات الترفيهية الصيفية الأخرى ارتفاعا كبيرا في أسعارها، الأمر الذي جعل محدودي الدخل يتخلون عنها مجبرين.

ويتراوح ثمن تذاكر الحفلات الفنية التي تُقام على أرض قلعة دمشق مع بداية شهر أغسطس آب بدعم من شركة الاتصال سيرياتيل بين 75 و400 ألف ليرة.

وبحسب مؤشر (قاسيون لتكاليف المعيشة)، ارتفع متوسط تكاليف معيشة الأسرة السورية شهريا خلال مارس آذار الفائت إلى 6.5 مليون ليرة سورية، تزامنا مع انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار الذي تخطى مؤخرا عتبة 13 ألف ليرة، في حين أن متوسط الرواتب لا يتجاوز 120 ألف ليرة. (الدولار= 13200 ليرة سورية)