أوكرانيا تعلن عن استعادة المزيد من الأراضي من القوات الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم، استعادة ما يقرب من 15 كيلومترا مربعا من أراضيها التي كانت تسيطر عليها القوات الروسية، وذلك خلال الهجوم المضاد الذي أطلقته منذ مطلع شهر يونيو الماضي.

وصرحت حنا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني بأن الجزء الأكبر من الأراضي التي استعادتها بلادها تقع على طول الخطوط الأمامية في جنوب أوكرانيا تحديدا، والتي بلغت مساحتها 6ر12 كيلومتر مربع.

وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية استعادت في مقاطعة دونيتسك بشرق البلاد مساحة أخرى تبلغ اثنين كيلومتر مربع، بالقرب من مدينة باخموت التي تشهد معارك عنيفة بين الجانبين.

وبحسب الجيش الأوكراني فقد تم استرجاع أكثر من 240 كيلومترا مربعا من الأراضي منذ بداية الهجوم الأوكراني المضاد، قبل نحو ثمانية أسابيع.

ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع تصريحات سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي، والتي أكد فيها أن الهجوم المضاد الأوكراني "فشل ولا يمضي كما كان مخططا له"، معتبرا أن أوكرانيا "تهدر أسلحة بمليارات الدولارات زودها بها الغرب".

وتقول روسيا إنها تسيطر على أكثر من 100 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية، التي تشمل شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، والتي كانت موسكو ضمتها لها في عام 2014.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لا تزال مستمرة منذ فبراير 2022، دون بروز مؤشرات لوقفها في ظل التباعد الكبير في مواقف طرفي الصراع، ودخول أطراف دولية أخرى على خط الأزمة.