أعرب الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن استنكاره لواقعة اعتداء مجموعة من الأهالي على العاملين بقسم الاستقبال والطوارئ، داخل مستشفى طب الأزهر بدمياط الجديدة.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن البرلمان مقصر تمامًا؛ بسبب عدم إصدار قانون لتجريم الاعتداء على المستشفيات.



ونوه أن الأطباء يتنازلون عن المحاضر المقدمة بقسم الشرطة؛ بسبب تقدم المصابين بمحضر آخر، معقبًا: «الأطباء المصابين والمعتدي يتوجهون إلى الشرطة ويحررون محاضر، الأمر الذي يضطر الطبيب للتنازل؛ لأنه ليس بلطجيًا».



وأشار إلى أن النقابة تحدثت عن الملف في أكثر من مناسبة ولم تجد استجابة، مضيفًا: «حصلنا على وعد دون تنفيذ، وحدث اتفاق بين النقيب ووزير الداخلية، بصدور مذكرة من المكان المعتدى عليه دون ذهاب الطبيب لقسم الشرطة، لكنه لا يطبق».



ولفت إلى أن الأطباء يعتدى عليهم، رغم مزاولتهم المهنة في بيئة عمل «سيئة»، وعدم شعورهم بالأمان، أو وجود سكن مناسب وتدريب وتعليم جيد لهما، أو دخل يغطيهم ليعيشوا حياة كريمة.



وشهد مستشفى طب الأزهر بدمياط الجديدة، وتحديدًا قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، اعتداء شديدًا من قبل بعد الأهالي على الطاقم الطبي، الأمر الذي تسبب في إصابة 8 أطباء بإصابات متفرقة.