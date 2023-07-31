قائد فاجنر: لا نجند مقاتلين حاليا لكن قد نفعل في المستقبل

قال قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، في رسالة صوتية نُشرت اليوم الاثنين، إن المجموعة لا تجند مقاتلين حاليا لكنها قد تفعل ذلك في المستقبل.

وأضاف صوت يبدو أنه لبريجوجين في رسالة نشرتها قناة "جراي زون" التابعة لفاجنر على منصة "تليجرام": "اليوم نحدد مهامنا التالية، التي تصبح معالمها أوضح وأوضح. ولا شك أن هذه مهام ستُنفذ باسم عظمة روسيا"، بحسب وكالة "رويترز".

وقال الكرملين بعد تمرد فاجنر الذي وقع الشهر الماضي، إن مقاتلي فاجنر الذين لم يشاركوا في التمرد سينتقلون إلى الجيش النظامي وسيوقعون عقودا مع وزارة الدفاع.

وفي إشارة إلى ذلك على ما يبدو، قال بريجوجن في الرسالة الصوتية إن بعض المقاتلين انتقلوا "للأسف" إلى جهات أخرى في السلطة، لكنه قال إنهم يتطلعون للعودة، مضيفا: "طالما أننا لا نواجه نقصا في الأفراد، فلا نعتزم القيام بعمليات تجنيد جديدة".

وتابع: "مع ذلك، سنكون ممتنين لكم للغاية إذا ظللتم على تواصل معنا، وبمجرد أن يحتاج الوطن إلى تكوين مجموعة جديدة تكون قادرة على حماية مصالح بلدنا، سنبدأ بالتأكيد في التجنيد".

وبحسب وكالة "رويترز"، لا يبدو مستقبل المجموعة وبريجوجين واضحا منذ التمرد القصير الذي شنوه ضد المؤسسة الدفاعية الروسية في أواخر يونيو. وقال الكرملين إنه وبعض المقاتلين، الذين قاتلوا في بعض من أعنف المعارك في حرب أوكرانيا، سينتقلون إلى بيلاروسيا.

وانتقل بعض مقاتلي فاجنر إلى بيلاروسيا منذ التمرد وبدأوا في تدريب جيشها. وقال بريجوجين أيضاً في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي، إن فاجنر مستعدة لزيادة وجودها في أفريقيا.