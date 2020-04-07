البورصة المصرية تؤكد أهمية الإفصاح المتزامن باللغتين العربية والإنجليزية لتشجيع الاستثمار

أكدت إدارة البورصة المصرية، في بيان اليوم، ضرورة التزام الشركات المقيدة التي تبلغ إيراداتها السنوية اثنين مليار جنيه أو أكثر بموافاة البورصة بكل الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية.

جاء ذلك في إطار جهود البورصة المصرية لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتشجيع الاستثمار الأجنبي بكل فئاته، وحرصا منها على تحقيق مزيد من الشفافية والإفصاح عن الشركات المقيدة بما يعمل على تنمية واستقرار سوق رأس المال، ورغبة منها في تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على المعلومة في ذات توقيت نشرها باللغة العربية بما يضمن له معاملة عادلة وفقا لأعراف أسواق المال الدولية،

وفى هذا السياق، أكدت البورصة المصرية ضرورة التزام الشركات المقيدة التي ينطبق عليها هذا الشرط بأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية واتخاذ ما يلزم لإعداد كل الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية بدءا من 3-أغسطس-2023، مع العمل على إعداد وإرسال القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وفقا للقواعد المرعية، وذلك التزاما بأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022.