أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 246 ألفا و190 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و211 دبابة و8 آلاف و188 من المركبات المدرعة و4 آلاف و816 من النظم المدفعية و699 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و460 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و311 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و292 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 715 من المعدات الخاصة و4 آلاف و17 طائرة مسيرة وإسقاط 1347 من صواريخ كروز".

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم قوات "فوستوك" التابعة للجيش الروسي، أوليج تشيخوف أنه تم تدمير دبابة من طراز "ليوبارد" وعدد من مركبات المشاة القتالية في اتجاه زابوروجيا.

وقال تشيخوف ـ في تصريحات وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "دمرت نيران المدفعية محطة حرب إلكترونية في منطقة التجمع السكني رابوتينو، كما دمرت منظومة صواريخ دبابة من طراز (ليوبارد)، ودمرت مدافع الهاون مستودعا للذخيرة في قرية ماليي تشيرباكي، ودمرت ذخائر (لانسيت) مدفع هاوترز من طراز (M777) ومدفع هاون من طراز (دي-20) في مناطق بالقرب من التجمع السكني أوريخوفو وشرق التجمع السكني بافلوفكا في منطقة زابوروجيا، بالإضافة إلى العديد من مركبات المشاة القتالية في منطقة التجمع السكني نوفودانيلوفكا".