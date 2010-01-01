 وفاة مغامر فرنسي شهير بعد سقوطه من الطابق الـ68 في هونج كونج - بوابة الشروق
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وفاة مغامر فرنسي شهير بعد سقوطه من الطابق الـ68 في هونج كونج

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 31 يوليه 2023 - 6:22 م | آخر تحديث: الإثنين 31 يوليه 2023 - 7:03 م

توفي مغامر فرنسي اشتهر بتسلقه المباني الشاهقة، بعد سقوطه من الطابق الـ68 لإحدى البنايات السكنية في هونج كونج.

وكان ريمي لوسيدي (30 عاما) يتسلق مجمع برج تريجونتر، الواقع في منطقة بيك، ولقي حتفه في موقع الحادث، بعد سقوطه من الطابق الـ68.

وأظهرت لقطات أمنية وصول لوسيدي إلى الطابق 49 من خلال المصعد، ثم استخدم الدرج لبلوغ قمة المبنى، حسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

ووفقا لمسؤولين في هونج كونج، وصل لوسيدي إلى المبنى في حدود الساعة 6 مساء، وأخبر حارس الأمن أنه يزور صديقا له في الطابق الأربعين.

كما تعتقد الشرطة أن لوسيدي حوصر في السقف وكان يطلب المساعدة، قبل أن يسقط أرضا.

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