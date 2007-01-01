إيران: تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل لا يصب لصالح السلام في المنطقة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن «تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل لن يساعد الشعب الفلسطيني، ولا يصب لصالح السلام والأمن في المنطقة».



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، اليوم الاثنين، قال «كنعاني» إن «تعزيز واستقرار موقع الكيان الصهيوني في المنطقة، كان على رأس أولويات أمريكا منذ سنوات عديدة».



وأشار إلى أن «الحكومات الأمريكية أبدت التزامها غير المشروط، بتقديم الدعم الكامل لإسرائيل، وبذلت جهودا كثيرة، ونجحت في تطبيع العلاقات بين تل أبيب وعدد من الدول في المنطقة».



ونوه أن «الأمر أدى إلى تمادي إسرائيل في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتزايد في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وتيرة جرائمها؛ ليستشهد حوالي مائتي فلسطيني بريء، بالإضافة إلى أسر واعتقال أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني وتدمير واسع للمنازل الفلسطينية».



يأتي ذلك في غضون تقارير عديدة حول التطبيع بين السعودية وإسرائيل.



وفي نهايات يونيو الماضي، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التزام إدارة الرئيس جو بايدن بالتطبيع بين المملكة وإسرائيل، وأشار إلى أنه ناقش ذلك في اجتماعاته مع المسؤولين السعوديين، خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض.



واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن السلام مع السعودية سيكون بمثابة «قفزة نوعية إلى الأمام لأنها الدولة العربية الأكثر نفوذًا»، حسبما قال في تصريحات مع شبكة «سكاي نيوز» البريطانية في أبريل الماضي.