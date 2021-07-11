السلطات التشيكية تجمد أصول رجل أعمال روسي مقرب من بوتين

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اتخذت السلطات التشيكية، إجراءات ضد أحد أفراد النخبة الروسية، الذي لديه ممتلكات في التشيك، بحسب ما ذكره "راديو براغ" التشيكي.

وأفاد التلفزيون التشيكي، بأن مكتب التحليل المالي التشيكي أغلق الحسابات المصرفية الخاصة برجل الأعمال فلاديمير يفتوشينكو، وجمّد أصوله بموجب نظام العقوبات في البلاد.

وقال التلفزيون التشيكي، إن يفتوشينكو تربطه علاقات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو أبرز رجل أعمال روسي تستهدفه التشيك حتى الآن.

وذكر التلفزيون التشيكي أن يفتوشينكو لديه عقارات في بلدة "كارلوفي فاري"، تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليون كرونة تشيكية (الدولار الواحد يساوي 7ر21 كرونة)، لافتا إلى وضعه على قائمة العقوبات التي تفرضها التشيك في الشهر الماضي.