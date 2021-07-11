قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 509 مشروعات تنموية بمحافظة البحيرة في 6 قطاعات "التنمية المحلية، التعليم، الإسكان، الري، الكهرباء، النقل"، وذلك بتكلفة استثمارية كلية 4.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2022.



وأكدت السعيد، أن الوزارة تولي أهميةً خاصة لتفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، من خلال الانتقال من "خطة المواطن" إلى "مُتابعة المواطن"، لنشر الوعي بين المواطنين بالإنجازات التي تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة، في إطار الجهود المبذولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتهدف تقارير "متابعة المواطن" إلى توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، تفعيل المتابعة اللاحقة للمشروعات، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة.



وقال جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات لتنمية الموارد المائية وتحسين الإنتاجية الزراعية، إلى جانب إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في منطقة امتداد إيتاي زمام 1800 فدان، وذلك بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني "القضاء على الجوع"، مضيفًا أنه فيما يخص الهدف الرابع "التعليم الجيد" تم تنفيذ 155 مشروعا في قطاع التعليم قبل الجامعي، إلى جانب إنشاء وإحلال وتوسعة 2385 فصلا.



وأصدرت وزارة التخطيط، تقرير "مُتابعة المواطن" في محافظة البحيرة، والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية، خلال العام المالي 2021-2022، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.



واستعرض التقرير أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالهدف السادس "المياه النظيفة"، تم تنفيذ 4 مشروعات للصرف الصحي، الانتهاء من خط مياه الحدين بطول 8 كيلو مترات بمركز الدلنجات وخط مياه البصيلي، وبالنسبة للهدف السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"، تم الانتهاء إنشاء وتطوير 3 محطات كهرباء، والانتهاء من 72 مشروعا ضمن برنامج التنمية المحلية "الكهرباء والإنارة"، توريد وتركيب 150 عمود إنارة بمشتملاتها.



وفيما يتعلق بالهدف الحادي عشر "مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، ذكر التقرير، أنه تم الانتهاء من 100 مشروع لرصف وتطوير الطرق المحلية نتج عنها رصف وتطوير طرق بطول 212.5 كيلو متر، استكمال إحلال وتجديد طريق شبراخيت الرحمانية بطول 7.5 كيلو متر، وتنفيذ 4 مشروعات لإنشاء الكباري منها: كوبري دسونس الحلفاوية، وكوبري مزلقان الصيرفي، إلى جانب 17 مشروعاً ضمن برنامج الأمن والإطفاء والمرور، و58 مشروعاً ضمن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، منها: إنشاء مبنى إداري، ومبنى ورشة الصيانة، وجراج الوحدة المحلية بأبو المطامير، وتطوير مبنى الوحدة المحلية بمدينة كوم حمادة، إلى جانب استكمال وتطوير المركز التكنولوجي بإيتاي البارود.



وفيما يخص الهدف الثالث عشر "العمل المناخي"، تم الانتهاء من 23 مشروعا ضمن برنامج تحسين البيئة، تغطية مصرف عزبة المدير بطول 200 متر بمركز حوش عيسى، استكمال تغطية مصرف ظريف بطول 100 متر، ومصرف المصري بطول 325 مترا بمركز الرحمانية، علاوة على استكمال تغطية 4 ترع بطول 560 مترا "ترعة الساحل، ترعة قصد أغلي، ترعة النظام البكوات ترعة الطويلة القبلية"، تغطية مصرف تعمير الصحاري بطول 1.44 متر، تغطية "مصرف الغربي 2" لحماية البيئة من التلوث، تغطية "مصرف عزبة المدير" بطول 200 متر.