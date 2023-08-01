النقابة الوطنية للمعلمين تقبل زيادة الأجور في إنجلترا وتلغي الإضرابات

وافق أعضاء أكبر نقابة للمعلمين على زيادة الأجور بنسبة 6.5% للمعلمين في إنجلترا وصوتوا لإنهاء الإضرابات.

وقالت النقابة الوطنية للمعلمين إن 86% من أعضائها من المعلمين في إنجلترا الذين شاركوا في تصويت إلكتروني، صوتوا لصالح قبول التقدم الذي تحقق في النزاع على الأجور وإلغاء الإضراب، وذلك بنسبة إقبال بلغت 60%.

ويأتي هذا التطور بعدما نظم أعضاء النقابة الوطنية للمعلمين إضرابا لمدة ثمانية أيام في المدارس الحكومة في إنجلترا منذ فبراير بسبب النزاع على الأجور، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتدرس أربع نقابات للمعلمين تنظيم إضرابات إضافية عن العمل في الفصل الدراسي في الخريف، إلا أن الأمانات العامة بها أوصت الأعضاء بقول زيادة الأجور بنسبة 6.5% التي تم عرضها للمعلمين في إنجلترا في وقت سابق من الشهر الجاري.