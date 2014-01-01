الصحة: 250 ألف مولود كل شهرين متوسط الزيادة السكانية بمصر

قال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن متوسط الزيادة السكانية يصل إلى 250 ألف مولود كل شهرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنّ عام 2014 شهد زيادة سكانية بنحو 2.7 مليون نسمة، مقابل 2.1 مليون مولود في 2022.

وأوضح أنّ هذه الأرقام تعني مؤشرا إيجابيا في الوضع السكاني، مشيرا إلى نتائج المسح السكاني على الأسر المصرية الأخير والذي أفاد بأن معدل الإنجاب الكلي (متوسط عدد الأطفال) انخفض من 3.5 مولود في 2014 إلى 2.8 مولود حاليا.

وأفاد بأن المسح أظهر معدل استخدام وسائل منع الحمل حيث زاد من 58.5% في 2014، إلى 66.4%، وذلك كأحد المؤشرات الإيجابية في هذا الملف.

ونوه بأن أهم عامل في تحقيق هذه المعدلات يتمثل في اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، لافتا إلى إشارات متكررة من القيادة تعطي دفعة قوية لهذا الملف.