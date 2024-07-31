نادال وألكاراز يودعان منافسات الزوجي في أولمبياد باريس

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ودع الثنائي الإسباني الشهير رافييل نادال وكارلوس ألكاراز، أولمبياد باريس 2024 في منافسات زوجي التنس.

وخسر الثنائي نادال وألكاراز في دور ربع النهائي ضد الثنائي الأمريكي كرازيت ورام بمجموعتين دون مقابل.

انتهت المجموعة الأولى بفوز الثنائي الأمريكي 6-2، قبل أن يحسم المجموعة الثانية بنتيجة 6-4.

ومن المقرر أن يلاقي الثنائي الأمريكي في دور نصف النهائي غدا الخميس الثنائي التشيكي.

جدير بالذكر أن نادال قد ودع منافسات الفردي بعد الخسارة من نوفاك ديوكوفيتش في الدور الثاني، بينما وصل ألكاراز لربع نهائي منافسات الفردي.

وتبخر حلم نادال في الظفر بميدالية أولمبية في مجمع رولان جاروس معقل بطولته المفضلة، بعدما ودع من قبل منافسات فردي الرجال بالسقوط أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور الثاني.

وتنتهي بالتالي مسيرة نادال في الأولمبياد بذهبتين، حيث ظفر بالأولى في نسخة بكين 2008 في منافسات الفردي، وتوج بالثانية في منافسات زوجي الرجال في أولمبياد ريو 2016.

وسيلعب ألكاراز ضد تومي باول في دور ربع النهائي غدا الخميس.