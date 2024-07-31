أدانت وزارة الخارجية التركية، في بيان صحفي، اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في هجوم غادر في طهران.

وأضافت: "نعرب عن تعازينا للشعب الفلسطيني الذي استشهد مئات الآلاف منه، مثل هنية، في سبيل العيش بسلام في وطنه تحت سقف دولته".

وتابعت: "لقد ثبت مرة أخرى أن حكومة نتنياهو لا تنوي تحقيق السلام".

وأشارت إلى أن "هذا الهجوم يهدف أيضا إلى نشر الحرب في غزة على المستوى الإقليمي. وإذا لم يتحرك المجتمع الدولي لوقف إسرائيل، فإن منطقتنا ستواجه صراعا أكبر".

ولفتت إلى أن تركيا ستواصل دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.