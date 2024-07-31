مصرع طفل في حمام سباحة بقرية سياحية بالفيوم

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لقي طفل مصرعه داخل حمام سباحة، بإحدى القرى السياحية ببحيرة قارون، حيث أصيب بسكتة دماغية نتيجة اصطدامه بالمحيط الخارجي لحمام السباحة قبل وقوعه في المياه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، بلاغًا من مأمور قسم شرطة أبشواي يفيد تلقيه بلاغًا من مسئولي إحدى القرى السياحية بتعرض طفل للغرق داخل حمام سباحة بدائرة القسم.

وانتقل ضباط المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفل يدعى "بلال.ر"، يبلغ من العمر 10 سنوات، تعرض للغرق بحمام سباحة داخل حمام سباحة بإحدى القرى السياحية ببحيرة قارون؛ نتيجة اصطدامه بالمحيط الخارجي لحمام السباحة.

فيما أفاد تقرير الطب الشرعي، أن سبب الوفاة سكتة دماغية نتيجة اصطدامه بالمحيط الخارجي لحمام السباحة قبل وقوعه في المياه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.