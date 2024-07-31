السعودية تجدد التأكيد على مواصلة مساعيها الرامية لحل الأزمة في السودان

جددت المملكة العربية السعودية الثلاثاء التأكيد على مواصلة مساعيها الرامية إلى حل الأزمة في السودان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي مساء الثلاثاء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن مجلس الوزراء رحب بـ"مخرجات الاجتماع التشاوري (الثاني) حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان".

وأوضح الدوسري أن "مجلس الوزراء جدد التأكيد على مواصلة المملكة مساعيها الرامية إلى حل الأزمة في هذا البلد الشقيق، وعودة الأمن والاستقرار إليه".

وأكد المجلس من ناحية أخرى "استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وتشجيع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة، وكل ما يُسهم في التوصل إلى حل سياسي شامل في إطار خريطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة لدعم مسار السلام".





