جوارديولا: أتمنى بقاء إيدرسون مع مانشستر سيتي

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كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن رغبته في بقاء البرازيلي إيدرسون، مع الفريق الفترة المقبلة.

قال جوارديولا في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لـ فابريزيو رومانو على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" أود أن يقرر إيدرسون مستقبله في أقرب وقت ممكن".

أضاف جوارديولا:" أتمنى فقط أن يبقى معنا، إنه شخص أحبه وأريده".

أتم جوارديولا:" إذا كان عليه أن يرحل..مع كل الألم في القلب، سأكون متفهما رغبته".

يُعد إيدرسون هدفا للأندية السعودية في الفترة الحالية وخاصة اتحاد جدة، الذي يرغب في التعاقد مع الحارس البرازيلي.