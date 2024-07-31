 المرشد الأعلى الإيراني بعد اغتيال هنية: من واجبنا الثأر لدمائه - بوابة الشروق
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المرشد الأعلى الإيراني بعد اغتيال هنية: من واجبنا الثأر لدمائه

طهران - د ب أ
نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 12:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 12:38 م

قدم المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي تعازيه بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، بأنه عقب اغتيال هنية، قال المرشد الأعلى إن "الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي مهد لنفسه بهذا العمل الأرضية لعقاب قاس، ونعتبر من واجبنا الثأر لدمائه حيث استشهد في أراضي الجمهورية الاسلامية الإيرانية".

وأضاف المرشد "انتقل القائد المجاهد الفلسطيني الشجاع والبارز السيد إسماعيل هنية إلى جوار ربه فجر الليلة الماضية، وخيم الحزن على جبهة المقاومة . لقد استهدف الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي ضيفنا العزيز في بيتنا وأفجعنا مما أدى إلى استشهاده، لكنه مهد لنفسه أيضاً عقاباً قاسياً".

كانت حركة حماس قد أعلنت اليوم الأربعاء عن اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

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