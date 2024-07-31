فرنسا تعتزم المضي قدما في إجراءات تصويت البرلمان على مشاريع قوانين الميزانية

قال برونو لومير وزير المالية الفرنسي، إن حكومة تصريف الأعمال تمضي قدما في الخطوات المطلوبة لضمان حصول البرلمان على مشاريع القوانين الخاصة بالميزانية ليصوت عليها في الخريف.

وصرح لومير، في مقابلة مع قناة "فرانس 2" التلفزيونية، بأنه يعتزم أن يرسل هذا الأسبوع لمكتب رئيس الوزراء قيود الإنفاق لكل وزارة.

وأضاف أن هذه التفاصيل ضرورية لحكومة تصريف الأعمال لتجميع مقترحات بشأن الميزانية بحلول منتصف أغسطس.

وقال لومير: "سوف نفعل كل ما هو مطلوب لإجراء تصويت بشأن الميزانية في أكتوبر"، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقال أمس الثلاثاء، إن النمو الأقوى من المتوقع الذي حققته فرنسا يمكن أن يساعد البلاد في سد العجز في الميزانية.

وارتفع إجمالي الناتج المحلي بواقع 3. 0% في الثلاثة أشهر التي انتهت في يونيو وعدلت وكالة الإحصاء "انسي" تقديراتها للربعين السابقين.

وقال لومير، مجددا اليوم الأربعاء، إن فرنسا مازالت على مسار خفض العجز في ميزانيتها إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي في 2027.