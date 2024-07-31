أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 578 ألفا و120 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 578 ألفا و120 جنديا، بينهم 1060 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8390 دبابة، منها 9 دبابات أمس الثلاثاء، و16161 مركبة قتالية مدرعة و16086 نظام مدفعية و1131 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و907 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 363 طائرة حربية، و326 مروحية، و12853 طائرة مسيرة، و2407 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و21739 من المركبات وخزانات الوقود، و2697 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.