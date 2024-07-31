محافظ القليوبية يهنئ الطالب إسلام محمد لحصوله على المركز الخامس مكرر بالثانوية الأزهرية

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اتصالاً هاتفياً بالطالب إسلام محمد عبد الواحد البنهاوي، ابن قرية ورورة بمركز ومدينة بنها بمعهد دملو الإعدادي الثانوي الأزهري، وذلك بعد حصوله على المركز الخامس مكرر على مستوى الجمهورية في شعبة العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية.

وعبّر "عطية"، خلال الاتصال، عن خالص تهانيه للطالب المتفوق، مؤكداً فخره بإنجازه الكبير الذي يرفع اسم محافظة القليوبية عالياً، موجهًا الشكر لوالدي الطالب على رعايتهم ودعمهم المتواصل لنجلهم.

وأكد المحافظ، أن هذا التفوق هو ثمرة جهود مشتركة بين الطالب وأسرته ومعلميه، مشيدًا بدور أسرته، مؤكدا تقديره وعرفانه بالجميل لدور الأسرة ودعمها، وإسهامها في نجاح وتفوق إسلام.

كما قدم التهنئة للقائمين على المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ الدكتور سعيد خضر رئيس المنطقة الازهرية بالقليوبية؛ لجهودهم المبذولة خلال العام الدراسي في تحقيق هذا الإنجاز المُشرف.

ومن جانبه وجه الطالب إسلام، الشكر والتقدير لمحافظ القليوبية، والذي حرص على تهنئته فور ظهور النتيجة مما يمثل دافعًا قويًا له لمواصلة النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة.