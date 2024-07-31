استمرار انكماش قطاع التصنيع في الصين في يوليو

استمر قطاع التصنيع في الصين، في الانكماش خلال يوليو، وبمعدل أسرع بشكل طفيف، طبقا لما أظهرته أحدث دراسة من المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الأربعاء، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 4. 49 نقطة.

وكان ذلك متماشيا مع التوقعات وأقل بشكل طفيف من قراءة يونيو، التي بلغت 5. 49 نقطة، كما تحرك أيضا إلى ما دون خط الازدهار أو الكساد 50، الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وأظهرت الدراسة، أيضا أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي سجل 2. 50 نقطة وهو ما يتطابق مرة أخرى مع التوقعات وينخفض عن 5. 50 لكنه ينمو.

وسجل مؤشر مديري المشتريات المركب أيضا 2. 50 نقطة، منخفضا عن 5. 50 نقطة في الشهر السابق.