بلينكن: أمريكا تعتزم وقف مساعداتها لحكومة جورجيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تعتزم وقف مساعدات تتجاوز 95 مليون دولار تستفيد منها حكومة جورجيا بشكل مباشر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بلينكن قوله في بيان إن أعمال الحكومة الجورجية "وبياناتها الكاذبة لا تتوافق مع معايير عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وتابع بالقول إن واشنطن ستواصل تقديم المساعدات للبرامج والأنشطة التي تفيد شعب جورجيا.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الشهر الماضي حظر دخول نواب برلمان ينتمون للحزب الحاكم في جورجيا وذلك في أعقاب بدء تطبيق قانون مثير للجدل يحد من النفوذ الأجنبي على المنظمات غير الحكومية في البلاد.

وتؤثر العقوبات في البداية على ما بين 20 إلى 30 شخصا، بما في ذلك نواب في البرلمان من حزب الحلم الجورجي الحاكم وأفراد أسرهم، وفقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.

وإذا لم تعدل جورجيا القانون، الذي تسبب في إندلاع احتجاجات حاشدة ضده على مدار أشهر، فمن الممكن أن يلي ذلك فرض المزيد من العقوبات.

ويفرض القانون مساءلة أكثر صرامة على وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى حال تلقيها أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.